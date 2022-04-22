Цены на цветные металлы - 21-04-22

ЛОНДОН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 21 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.89% и составила 3298.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.61% и составила 10285.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.93% и составила 2401.50 долларов США, цена на никель выросла на 1.21% и составила 33911.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.31% и составила 42860.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.72% и составила 4450.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.10% и составила 42416.89 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.