Байден вновь подтвердил, что не намерен направлять войска США на Украину

Президент США Джо Байден в четверг вновь подтвердил, что не отправит ни одного американского военнослужащего на территорию Украины, чтобы избежать риска "третьей мировой войны", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы не станем направлять ни одного американского военного на Украину, чтобы не начать третью мировую войну", - заявил он на мероприятии Демократической партии США в штате Орегон. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Вместо этого, по словам американского лидера, США сосредоточат свои усилия на военной помощи Украине. "Мы дадим каждому украинцу военные возможности, которые <...> нам нужны для того, чтобы защитить нас", - заявил президент.

Ранее Байден объявил о том, что Вашингтон направляет Украине новый пакет военной помощи на сумму $800 млн, который будет включать в себя артиллерию и беспилотные летательные аппараты. Пентагон уточнил, что в пакет будут включены 72 гаубицы калибра 155 мм и 144 тыс. артиллерийских снарядов, 72 боевых автомобиля для буксировки этих орудий, а также 121 тактический беспилотный летательный аппарат Phoenix Ghost.

13 апреля американский лидер объявил о еще одном пакете помощи на $800 млн, в который входили том числе 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров, 18 155-миллиметровых гаубиц и 40 тыс. артиллерийских снарядов, а также 300 барражирующих снарядов Switchblade, 500 ракет для противотанковых комплексов Javelin и "тысячи других противотанковых систем".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, страны ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.