Армянская кухня и танцевальные мастер-классы, музыка: фестиваль GASTROFEST впервые пройдет в Дилижане

ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В городском парке Дилижана более 20 ресторанов-участников из разных регионов Армении, в том числе из Арцаха, проведут 6-8 мая мастер-классы по кулинарии и танцам.

Рестораны, кафе, производители натуральных продуктов и напитков представят свою продукцию гостям из разных регионов Армении. Интересные гастрофесты ожидаются во всех ресторанах Дилижана.

Как сообщает «Арменпресс», гастрономический фестиваль GASTROFEST впервые пройдет с таким размахом.

Руководитель проекта фестиваля Анна Тлустохович рассказала, что он пройдет в городской ярмарке, где помимо дегустации будет живая музыка, танцевальные мастер-классы, а также гастрономический квест. Участники предложат гостям набор блюд и напитков, которыми славится их регион, расскажут о своих кулинарных традициях.

«Мы выбрали Дилижан, потому что Тавушская область славится интересной и разнообразной местной едой, так как находится в удобном месте, объединяя несколько регионов. Кроме того, у нас есть представители компаний, производящих алкогольные напитки, которые из Тавушской области или имеют связи с областью, например, коньячный завод «Арарат» имеет филиал в Берде, вина «Тус» - эндемичный сорт винограда, произрастающий в Тавушская область. Есть ряд других продюсеров», — рассказала руководитель проекта фестиваля.

Она сообщила, что в рамках гастрономического фестиваля гости смогут выполнить специальные задания поваров и получить призы. Каждый день фестиваля будет сопровождаться музыкальным сопровождением в исполнении коллективов армянских музыкантов.

Танцевальный ансамбль «Карин» проведет танцевальные мастер-классы, во время которых любой гость сможет научиться армянским народным танцам.

«Фестиваль мы проводим впервые, но постараемся сделать его ежегодным, с каждым годом все интереснее. В следующем году мы планируем провести другие фестивали не только в Дилижане, но и в других городах Армении», - сказала Анна Тлустохович. Также на фестивале будет работать благотворительный павильон «Солдатский дом», где можно будет приобрести авторские сувениры и поделки, изготовленные участниками 44-дневной войны.

Фестиваль организован туристическим проектом GotoArmenia.