СМИ: Белый дом назначил координатора военной помощи Украине

Администрация США назначила генерал-лейтенанта в отставке Терри Волфа координатором военной помощи Украине. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг газета The Hill со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

"СНБ недавно привлек Терри Волфа для помощи в координации содействия Украине в области безопасности, которую оказывают США и наши партнеры", - приводит издание слова источника.

В четверг президент США Джо Байден объявил о том, что Вашингтон направляет Украине новый пакет военной помощи на сумму $800 млн, который будет включать артиллерию и беспилотные летательные аппараты. Как уточнил Пентагон, в пакет будут включены 72 гаубицы калибра 155 мм и 144 тыс. артиллерийских снарядов, 72 боевых автомобиля для буксировки этих орудий, а также 121 тактический беспилотный летательный аппарат Phoenix Ghost.