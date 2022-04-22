Время в Ереване: 11:07:36,   22 Апрель

В Армении за сутки подтверждено 9 случаев коронавируса

В Армении за сутки подтверждено 9 случаев коронавируса
ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 22 апреля в Армении подтверждено 422 814 случаев заболевания коронавирусом, из них 410 535 выздоровели, 8622 умерли.

1974 пациента в настоящее время получают реальное лечение от коронавирусной болезни.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает министерство здравоохранения РА.

За сутки проведено 3123 теста, подтверждено 9 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 18 граждан, летальных исходов не зарегистрировано.

Общее количество тестов достигло 3 миллионов 29 тысяч 751.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]