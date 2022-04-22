В Армении за сутки подтверждено 9 случаев коронавируса
11:10, 22 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 22 апреля в Армении подтверждено 422 814 случаев заболевания коронавирусом, из них 410 535 выздоровели, 8622 умерли.
1974 пациента в настоящее время получают реальное лечение от коронавирусной болезни.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает министерство здравоохранения РА.
За сутки проведено 3123 теста, подтверждено 9 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 18 граждан, летальных исходов не зарегистрировано.
Общее количество тестов достигло 3 миллионов 29 тысяч 751.
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