Трамп считает, что США проходят самый опасный период в своей истории

Нынешнее время в истории Соединенных Штатов можно считать самым опасным за всю их историю. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в четверг в штате Флорида.

"Сейчас настал самый опасный период в истории нашей страны <...>. Никогда раньше наш мир не был настолько беззащитен", - сказал он.

"Вооружения сегодня находятся на невиданном доселе уровне. Они есть у нас, но другие [страны] тоже ими обладают. <...> Раньше не было ничего подобного", - заявил Трамп.

Бывший глава Белого дома также отметил, что многие страны, в том числе Иран и Россия, больше не боятся США.