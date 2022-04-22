В Москве пройдет международная конференция по Геноциду армян
12:14, 22 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Союз армян России при поддержке правительства Москвы на протяжении многих лет проводит ряд мероприятий, посвященных годовщине Геноцида армян в Османской империи.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Союзе армян России.
"В этом году в "Президент-отеле" пройдет международная конференция, будут показаны фильмы и спектакли", - сказали в Союзе, добавив, что Союз армян России уже около 10 лет размещает тематические рекламные щиты на главных магистралях Москвы, напоминая, что 24 апреля - День памяти жертв Геноцида.
В этом году кампания включила более 120 адресов.
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