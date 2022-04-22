Проект преподавания темы Геноцида армян представлен в Конгрессе США
12:57, 22 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 21 апреля Палата представителей США представила Библиотеке Конгресса проект стоимостью 10 миллионов долларов по преподаванию темы Геноцида армян, продвигаемый Армянским национальным комитетом Америки.
Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Центральный аппарат Армянского национального комитета АРФ Дашнакцутюн, отмечая, отметив, что усилиями комиссии более пятидесяти членов Палаты представителей присоединились к инициативе, представленной конгрессменами К. Малони и Г. Билиракисом.
Законопроект предусматривает выделение Библиотеке Конгресса гранта в размере 10 миллионов долларов для информирования американцев о запланированных массовых убийствах, депортациях, культурном истреблении в Османской Турции, а также о депортации армян, греков, ассирийцев, сирийцев, арамейцев и маронитов.
Ссылаясь на законопроект, конгрессмен Мэлоун сказал:
«Как говорится, если мы не извлекаем уроков из истории, мы обречены на ее повторение. Вот почему я горжусь тем, что представляю Закон об образовании в области Геноцида армян, чтобы точно и эффективно преподавать ужасы и уроки Геноцида армян. Обе палаты Конгресса подавляющим двухпартийным большинством проголосовали за официальное признание Геноцида армян, а в прошлом году президент Байден ясно дал понять, что официальная позиция США заключается в том, что эти систематические убийства являются геноцидом. Крайне важно, чтобы мы теперь предоставили американцам ресурсы, которые им нужны, чтобы узнать об этом злодеянии посредством образования».
Конгрессмен Билиракис, в свою очередь, отметил:
«Наши самые мрачные моменты человеческой расы пришлись на то время, когда те, кто лучше всего знал о ситуации, стояли молча, оправдывая свою пассивность и позволяя восторжествовать несправедливости и преследованию. Мы должны признать злодеяния прошлого, чтобы, надеюсь, предотвратить их в будущем. Один из лучших способов добиться этого — это образование и повышение осведомленности, поэтому я горжусь тем, что вместе с Кэролин Мэлони представляю Закон об образовании в области Геноцида армян».
Комментируя презентацию законодательной инициативы, председатель Армянского национального комитета Америки Раффи Амбарян отметил:
«После признания Белым домом Геноцида армян Конгрессом, мы должны теперь обеспечить, чтобы американским школьникам преподали исторические уроки преступления против армян, греков, ассирийцев, сирийцев, арамеев, маронитов и других христиан, и указали на сегодняшние последствия. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) будет работать с конгрессменами Малони и Билиракисом, а также с их коллегами-конгрессменами для продвижения этого проекта. Мы стремимся обеспечить справедливое решение для всех жертв преступлений Турции в прошлом и настоящем».
Армянский национальный комитет Бюро АРФ Дашнакцутюн напоминает, что Армянский национальный комитет Америки сформировал коалицию общественных организаций разных народов, в которую входят более десятка организаций, в том числе греческие, ассирийские, курдские, еврейские и другие организации. Эти организации также активно поддерживают проект решения Конгресса о выделении средств на преподавание темы Геноцида армян .
Отмечается, что Армянский национальный комитет Америки продолжит работу над тем, чтобы весь законодательный процесс этого законопроекта прошел как можно более гладко в обеих палатах Конгресса и был представлен на утверждение президенту Байдену.
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