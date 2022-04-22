Боррель: поставки оружия Киеву странами ЕС в разы превышают выделенные ЕК €1,5 млрд

Суммарные поставки оружия на Украину всеми странами ЕС в разы превышают €1,5 млрд, которые на эти нужды с начала марта выделила Еврокомиссия (ЕК) из Европейского фонда мира. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в интервью бельгийской газете Soir.

"Суммарная цифра в несколько раз превышает выделенные [из бюджета ЕС] €1,5 млрд", - заявил он.

Боррель разъяснил, что страны ЕС параллельно поставляют вооружения Украине на двусторонней основе, независимо от выделяемой военной помощи из бюджета ЕС, причем "некоторые страны потратили на это до трети своего военного бюджета". Он также подчеркнул, что первая экономика ЕС - Германия намерена выделить Киеву вооружения на €1 млрд, "из собственных средств, не имеющих отношения к бюджету Евросоюза".