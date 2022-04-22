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Страховой фонд военнослужащих запускает благотворительную акцию «В память»

Страховой фонд военнослужащих запускает благотворительную акцию «В память»
ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 24 апреля Страховой фонд военнослужащих проводит благотворительную акцию «В память». На пресс-конференции в пресс-зале «Арменпресс» специалист по связям с общественностью Страхового фонда военнослужащих Ани Арутюнян отметила, что желающие могут сделать пожертвование в фонд, отдав дань уважения памяти погибших, тем самым поддерживая солдаты и их семьи.

«При совершении пожертвования можно указать имя человека, члену семьи которого вы делаете пожертвование. Фонд автоматически отправит на адрес электронной почты жертвователя сертификат, который подтвердит пожертвование", - сказала Ани Арутюнян.

Сделать пожертвование можно, посетив сайт 1000plus.am, выбрав тип пожертвования «В память» в разделе «Пожертвование», заполнив на главной странице данные для совершения пожертвования. Кампания стартовала, она будет открыта до конца апреля.

Говоря о предстоящих программах, Ани Арутюнян сообщила, что «Страховой фонд военнослужащих» впервые в этом году примет участие в мероприятии «Ереванские дни вина», которое пройдет 3-5 июня. В фонде будут павильоны, будет представлена история фонда и проделанная работа. Молодые люди-бенефициары фонда также примут участие, представляя свои ручные работы.
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