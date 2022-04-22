В МИД заявили, что Россия открыта для честного диалога с США

Москва открыта для честного и взаимоуважительного диалога с США, каналы связи сохраняются даже в нынешних условиях, заявил заместитель директора Департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев.

Он напомнил, что происходящее вокруг Украины стало, во многом, следствием того, что "США и НАТО отмахнулись от наших озабоченностей, требований предоставить юридические обязывающие гарантии безопасности". Сегодня, добавил дипломат, диалога по основным направлениям взаимодействия с американской администрацией не существует, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Со своей стороны могу подчеркнуть, что мы открыты для честного и взаимоуважительного диалога - в той степени, в какой к этому готовы США", - заявил Кошелев в рамках организованного Дипломатической академией МИД круглого стола на тему "Кризис в российско-американских отношениях".

"В МИД мы считаем, что любые конфликтные ситуации заканчиваются переговорами. Других инструментов воздействия для продвижения своей политики, кроме как за столом переговоров отстаивать свои позиции и вырабатывать юридически-обязывающие документы, у нас нет. Ключевой инструмент - это каналы связи между РФ и США. Хочу вам подтвердить, что подобные каналы существуют по линии внешнеполитических ведомств", - подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что у Москвы и Вашингтона уже есть исторический опыт контактов в условиях конфронтации, который работал в годы холодной войны. "Мы начинали с принципов мирного сосуществования государств с различными социально-политическими системами", - добавил Кошелев.

"Мы сохраняем надежду на то, что возвращение к нормальности состоится. Разумеется, подобная работа потребует движения с двух сторон, исключительно на принципах взаимоуважения и соблюдения интересов... Что бы ни происходило, Россия и США являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, на которых лежит особая ответственность за поддержание международного мира и безопасности", - резюмировал замглавы департамента.