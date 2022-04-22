Oценки о роспуске сопредседателей Минской группы ОБСЕ не обоснованы: Пашинян
15:34, 22 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что одним из важных результатов переговоров с президентом РФ является подчеркивание важности международного мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ в контексте урегулирования нагорно-карабахской проблемы с вытекающими из этого политическими последствиями.
«Если отметить, что российские, французские и американские сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетили Армению за несколько дней до моего визита в Москву, то можно сказать, что оценки о роспуске сопредседателей Минской группы ОБСЕ необоснованны", - подчеркнул Пашинян, сообщает «Арменпресс».
Премьер-министр ясно видит, что все страны-сопредседатели остаются приверженными своему мандату по урегулированию Нагорного Карабаха, несмотря на то, что события на Украине создали трудности для совместной работы сопредседателей.
"Но более того, тот факт, что даже в этих условиях сопредседатели действуют, совершают визиты в регион, фиксируют на политическом уровне свою приверженность поддержке урегулирования Нагорного Карабаха, дает ощутимые основания для оптимизма", - подчеркнул Пашинян.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | In English | Հայերեն | Türkçe | AMP Версия