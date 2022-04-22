Президент Армении принял делегацию Сената Иордании

ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 22 апреля Президент Республики Ваагн Хачатурян принял делегацию, возглавляемую председателем Ассоциации дружбы Иордания-Европейский парламент Сената Хашимитского Королевства Иордании Халдуном Хиной.



В Офисе президента сообщили Арменпресс, что приветствуя гостей, Президент Республики отметил, что они всегда рады принимать в Армении представителей дружественных стран, так как такие визиты придают новое качество двусторонним отношениям и создают хорошую возможность для обсуждения различных направлений сотрудничества. вопросы.



По словам Президента Республики, богатое прошлое армяно-арабских историко-культурных связей, присутствие армянской общины в Иордании традиционно создает прочную основу - благоприятные условия для динамичного развития отношений между двумя странами.



Президент Ассоциации дружбы Иордания-Европейский парламент поблагодарил Президента за теплый прием и заверил, что возглавляемая им делегация сделает все возможное для постоянного развития и расширения сотрудничества между двумя странами.



В контексте установления безопасности и стабильности в регионе обе стороны отметили важность установления прочного мира посредством диалога и создания атмосферы взаимного доверия.



В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по вопросам, касающимся сотрудничества в различных сферах, в частности, в сфере высоких технологий, образования, науки и культуры.