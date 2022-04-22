Премьер-министр проинформировал Президента Арцаха о содержании московских переговоров по урегулированию НК-конфликта
15:40, 22 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства 22 апреля, что проинформировал президента Арцаха о содержании московских переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. "Эта практика не нова, я всегда поступал так после переговоров и дискуссий в России, Европе, Армении, а президент Арцаха, в свою очередь, представлял результаты этих переговоров политической элите Арцаха", - сказал, по сообщению «Арменпресс», премьер-министр.
Он не считает такую практику новой, отметив, что всегда будет продолжать это делать.
«После каждого раунда переговоров я подробно делюсь информацией с различными правительственными и политическими кругами Армении. Я всегда был готов поделиться этим содержанием с парламентской оппозицией, но последняя всегда отказывается от таких дискуссий по понятным причинам, чтобы создать легенды о различных теориях заговора, положить эти легенды в основу своей деятельности», — добавил он.
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