Армянские боксеры завоевали 1 золотую и 2 серебряные медали на молодежном чемпионате Европы

ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В Болгарии завершился молодежный чемпионат Европы по боксу, на котором сборная Армении завоевала 3 медали.



Как сообщает «Арменпресс», в последний день соревнований, 21 апреля, представитель Армении в весовой категории 80 кг Гамлет Адамян стал серебряным призером. Ранее Эрик Исраелян (60 кг) завоевал золотую медаль, а Арес Акопян (67 кг) – серебряную.

Молодежная сборная Армении по боксу участвовала в чемпионате Европы в Болгарии в составе 13 спортсменов: Тумас Тумасян (48 кг), Арен Асламазян (51 кг), Гор Азизян (54 кг), Манвел Петросян (57 кг), Артур Мкртчян (63,5 кг), Гарик Антаносян (71 кг), Тарон Саргсян (75 кг), Агван Алексанян (86 кг), Аветик Овакимян (92 кг) и Альберт Арутюнян (+92 кг).

На турнир представители Армении выехали во главе с тренером Вазгеном Бадаляном.

Что касается сборной Армении по боксу, то команда под руководством Карена Агамаляна приступила к учебно-тренировочному сбору в Цахкадзоре. Сборные Литвы и Израиля проводят сборы с нашей командой. Это будет предпоследний сбор сборной Армении перед чемпионатом Европы, который пройдет в мае в Ереване. Сбор в Цахкадзоре завершится 2 мая.