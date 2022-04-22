Пашинян уверяет, что после заявления 9 ноября на столе не было ни проекта, ни черновиков по карабахскому урегулированию







"После почти каждого зарубежного визита с 9 ноября 2020 года всеми возможными ресурсами распространялись слухи о том, что я собираюсь подписать документ об урегулировании Нагорного Карабаха, по которому Арцах будет передан Азербайджану", - сказал премьер-министр.



Касаясь заявлений о том, что правительство Армении собирается передать Арцах, премьер-министр РА подчеркнул, что тот, кто сдал Арцах, после войны ничего не сделает, и передача Арцаха стала бы реальностью. «Я должен тысячу раз извиниться и должен заявить, что Арцах не вещь, он не подлежит сдаче или не сдаче. Арцах – это прежде всего люди, которые там живут. Если бы мы сдали Арцах, мы бы не потратили после 44-дневной войны десятки миллиардов драмов на обеспечение возвращения арцахцев в свои дома. Мы делаем беспрецедентные инвестиции в Арцах, потому что сохранить Арцах — значит сохранить арцахцев в Арцахе, сохранить Армению — значит сохранить армян в Армении и что-то вернуть уехавшим», — добавил он. ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. За этот период и в данный момент не было ни одного проекта или черновика проекта нагорно-карабахского урегулирования, который был бы представлен или находился в обращении. Как сообщает «Арменпресс» , об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РА Никол Пашинян."После почти каждого зарубежного визита с 9 ноября 2020 года всеми возможными ресурсами распространялись слухи о том, что я собираюсь подписать документ об урегулировании Нагорного Карабаха, по которому Арцах будет передан Азербайджану", - сказал премьер-министр.Касаясь заявлений о том, что правительство Армении собирается передать Арцах, премьер-министр РА подчеркнул, что тот, кто сдал Арцах, после войны ничего не сделает, и передача Арцаха стала бы реальностью. «Я должен тысячу раз извиниться и должен заявить, что Арцах не вещь, он не подлежит сдаче или не сдаче. Арцах – это прежде всего люди, которые там живут. Если бы мы сдали Арцах, мы бы не потратили после 44-дневной войны десятки миллиардов драмов на обеспечение возвращения арцахцев в свои дома. Мы делаем беспрецедентные инвестиции в Арцах, потому что сохранить Арцах — значит сохранить арцахцев в Арцахе, сохранить Армению — значит сохранить армян в Армении и что-то вернуть уехавшим», — добавил он.