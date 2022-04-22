Премьер-министр исключает подписание какого-либо документа без широкого общественного обсуждения
16:03, 22 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян исключает, что любой документ по карабахскому урегулированию будет подписан без широкого общественного обсуждения.
«Я исключаю, просто исключаю, что есть более или менее близкий к подписанию документ, который будет подписан без широкого общественного обсуждения, в том числе со всеми слоями арцахского общества. Это гарантия, железная гарантия того, что судьба Арцаха не может решаться за спиной народа", - подчеркнул Пашинян на заседании правительства, сообщает «Арменпресс».
По словам главы государства, в этой связи пессимисты приводят в пример трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, которое было подписано без широкого общественного обсуждения.
"Это странное сравнение, потому что в условиях войны нужно было принимать решение, часы, иногда минуты, чтобы спасти тысячи арцахцев, 25 тысяч солдат, чтобы спасти Арцах от выселения армян", - сказал он. - С другой стороны, вся наша политика и шаги направлены на то, чтобы не принимать решения в таких условиях".
По словам Пашиняна, общественность знакома с содержанием всех обсуждаемых на данный момент бумаг.
"Это 5 пунктов, переданных нам Азербайджаном, наш ответ на него, который, собственно, был полностью опубликован в ходе интервью, выступлений, мы продолжим эту практику и в дальнейшем, насколько позволит этика дипломатических межгосударственных отношений. ", - заключил Пашинян.
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