Арарат Мирзоян принял делегацию во главе с Тойво Клааром
16:17, 22 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ "АРМЕНПРЕСС. Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял делегацию во главе со специальным представителем ЕС на Южном Кавказе по урегулированию кризиса в Грузии Тойво Клааром. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД РА.
Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых по итогам встречи 6 апреля в Брюсселе, перспективы разблокирования экономической и транспортной инфраструктуры региона.
В ходе встречи особое внимание было уделено существующим гуманитарным вопросам, в частности, репатриации армянских военнопленных и других задержанных.
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