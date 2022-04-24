Литовский политик надеется, что Турция признает Геноцид армян

ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Армянский народ – героический народ, который на собственном примере может показать другим, как можно выстоять и построить свое будущее после того, как подвергся геноциду. Об этом в эксклюзивном интервью «Арменпресс» заявил мэр города Варена, Литва, бывший депутат Сейма, историк, известный общественный деятель, активный член группы инициаторов резолюции о Геноциде армян в Литве Альгис Кашета.

«По профессии я историк. Естественно, я знал о Геноциде армян, когда был молодым. Эта тема была актуальна, потому что наши народы исторически схожи – имеют трагическую историю. Однако сам контакт с армянской диаспорой в Литве, которая составляет значительную часть нашего общества, есть знаменитости - дизайнеры, врачи и т.д., у каждого из них есть личная история - конечно, впечатляет гораздо больше, чем просто энциклопедические знания. Мы обсудили с представителями диаспоры, какой значительный вклад может внести признание Геноцида в международный контекст, если парламент Литвы примет резолюцию, призывающую Турцию признать Геноцид в Османской империи. Это был 2005 год, это было непросто. Часть нашей политической элиты, к сожалению, не была готова спорить со страной, с которой мы хотели решить ряд экономических вопросов. Во всяком случае, нам, инициативной группе, удалось убедить коллег, и «резолюция» была принята большинством голосов. Можно сравнить с тем, что, к сожалению, было сделано совсем недавно в США. Поэтому я горжусь тем, что наш парламент впервые выдержал это испытание. Это очень важно для нас. Я надеюсь, что придет время, когда все парламенты мира примут такие резолюции и, что, самое главное, эта историческая правда будет признана в стране, где произошли эти чудовищные преступления", - сказал Кашета.

Он особо подчеркнул важность признания геноцида, совершенного в Османской империи, заявив, что история показала, что после зверств, совершенных против армян, человечество вновь столкнулось с подобными преступлениями.

«Армянский народ – героический народ. У вас очень давняя и респектабельная история, вы знаете, на что можно опереться. Вы можете быть примером для многих народов, как выживать и строить будущее. В этот сложный период я надеюсь, что нынешнему поколению Республики Армения хватит мужества, решимости не только жить, но и двигаться вперед и становиться более современным», — добавил литовский деятель.