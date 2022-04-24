Все те, кто попытается заставить нас замолчать, потерпят неудачу: конгрессмен США

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Официальное признание Геноцида армян Соединенными Штатами стало мощным сигналом для всех, кто стремится изменить историю. Об этом в видеообращении «Арменпресс» по случаю 107-й годовщины Геноцида армян заявила сопредседатель фракции Конгресса США по армянским вопросам Джеки Спийер.

«Как один из двух членов Конгресса с армянскими корнями, сопредседатель фракции Конгресса по армянским делам, я имею честь отметить 107-ю годовщину Геноцида армян. Как и многие из вас, я очень глубоко пережила эту трагедию, как через историю моей семьи, так и через коллективную боль армян всего мира. Я никогда не забуду великую скорбь в глазах моей матери, когда она рассказала мне об ужасах 24 апреля 1915 года. Бессердечное, систематическое, расчетливое убийство 1,5 миллиона армян Османской империей, несомненно, является одной из самых мрачных страниц в истории. Мы должны продолжать сопротивляться попыткам стереть эту историю», — сказала Спийер.

Она отметила момент гордости, когда президент США Джо Байден официально признал Геноцид армян в 2021 году. Спийер отметила, что для нее было большой честью помочь представить резолюцию о геноциде в Конгрессе несколько лет назад, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов правде.

«Такие действия — мощное послание тем, кто хочет изменить историю. Но наша работа еще не закончена. Турция продолжает отрицать факт Геноцида армян, активно работает над замалчиванием свидетельств выживших. Отрицание правды выживших не только оскорбляет чувства нашего сообщества, но и поощряет преступников. В прошлом месяце Азербайджан снова спровоцировал Арцах, захватив «одно село», оставив арцахцев в морозе, отключив газ на три недели.

Сегодня, искренне признавая трагедию Геноцида армян, мы посылаем сигнал, говоря, что все те, кто пытается заставить нас замолчать, потерпят неудачу. В этот печальный день я присоединяюсь к вам, чтобы не только почтить память наших предков, уничтоженных османами, но и подтвердить наше обязательство помнить их перед лицом глобального угнетения и несправедливости. Мы можем и должны гарантировать, что справедливость восторжествует, и их потеря не будет напрасной», - сказала в заключение конгрессмен США.