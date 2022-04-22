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Азиатские индексы - 22-04-22

Азиатские индексы - 22-04-22

ТОКИО, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.63% и составил 27105.26 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.19% и составил 1905.15 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.23% и составил 3086.92 пункта, а HANG SENG снизился на 0.21% и составил 20638.52 пункта.


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