В Степанаване состоялось заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС Армении и ФС СФ РФ

Очередное заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным Собранием Республики Армения и Федеральным Собранием Совета Федерации Российской Федерации посвящено 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Россией, а также 25-летию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Арменией и РФ. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, 22 апреля армянские и российские парламентарии провели 34-е заседание Комиссии в Степанаване.

Председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев высоко оценил сотрудничество двух стран, подчеркнув, что Армения является стратегическим союзником России. Он подчеркнул важность установления стабильности в регионе, отметив, что одним из приоритетов России является мирное урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Виктор Бондарев отметил благоприятное межпарламентское сотрудничество и направленные на развитие связей в ряде сфер инициативы.

Вице-спикер НС Армении, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Акоп Аршакян, в свою очередь, подчеркнул роль российских миротворцев в поддержании мира в Нагорном Карабахе.

В своем приветственном слове Акопян отметил, что проведение заседаний Комиссии в различных областях и городах Армении и России позволяет на месте ознакомиться с возможностями регионов, наметить конкретные шаги дальнейшего сотрудничества.

«Союзнические и партнерские отношения наших стран основаны на многовековых традициях дружбы, тесных братских связях, доверии и взаимной поддержке и отвечают интересам наших народов. Рад констатировать, что межгосударственные отношения между двумя странами сегодня находятся на высоком политическом уровне и продолжают укрепляться по всем направлениям», - сказал вице-спикер.

Акоп Аршакян коснулся официального визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Российскую Федерацию, в ходе которого главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, вопросы, направленные на укрепление стабильности в регионе и установление долгосрочного мира и безопасности.

Вице-спикер НС коснулся сотрудничества на международных площадках, отметив, что налажено эффективное сотрудничество с российскими коллегами в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ и других парламентских структур.

Говоря о вопросах повестки дня сегодняшнего заседания, Акоп Аршакян выразил уверенность, что будут намечены новые векторы эффективного и конструктивного сотрудничества. «Мы должны последовательно развивать имеющиеся достижения и стремиться к более значимым результатам», — сказал он.

В рамках вопросов повестки дня был затронут вопрос укрепления армяно-российского межпарламентского сотрудничества. Выступавшие высоко оценили нынешний уровень политического диалога.

Члены межпарламентской комиссии, депутаты фракции «Гражданский договор» Владимир Варданян и Гурген Арсенян, коснувшись двусторонних отношений, отметили важность реализации совместных программ и шагов, направленных на повышение эффективности традиционного сотрудничества в различных сферах. Были затронуты вопросы сближения законодательства, активизации регионального сотрудничества, подчеркнута необходимость расширения взаимодействия в рамках МПА СНГ и ПА ОДКБ. Владимир Варданян поднял вопрос о возможности создания в рамках Комиссии группы, которая будет обсуждать вопросы двусторонней повестки дня по отраслевым направлениям.

Член фракции «Гражданский договор» Цовинар Варданян коснулась двусторонних связей и программ в сферах экономики, энергетики, новейших технологий. Она подчеркнула важность создания совместных предприятий, коснулась объемов товарооборота, отметив, что сотрудничество в рамках ЕАЭС способствовало расширению связей в экономической сфере.

Говоря об объеме товарооборота, депутат от фракции «Армения» Андраник Теванян подчеркнул, что Россия занимает первое место среди экономических партнеров Армении. Депутат коснулся также сотрудничества на различных международных площадках, сотрудничества в военной сфере и нагорно-карабахского конфликта.

С российской стороны видения развития двусторонних отношений коснулись Владимир Джабаров, Наталья Косихина и Олег Матвейчев.

Следующим пунктом повестки дня стало проведение совместных праздничных мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Армения. Были обсуждены вопросы, связанные с двусторонними программами, перспективами гуманитарного сотрудничества, поддержкой распространения русского языка в нашей стране и армянского языка в России. Член Комиссии Алексей Сандиков коснулся проведения культурных мероприятий. Он особо отметил реставрацию храма Святого Николая Чудотворца в Лорийской области, которая проводилась за счет государственных средств. Заместитель министра образования, науки, спорта и культуры Армении Жанна Андреасян представила шаги, предпринятые в этой сфере. Была подчеркнута необходимость осуществления программ образовательного обмена и межвузовского сотрудничества.

Были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью Экспертного совета Межпарламентской комиссии. Утвержден состав Совета, назначены сопредседатели.

Было принято решение провести 35-е заседание Межпарламентской комиссии в Красноярске, Россия, в июле с.г.

Акоп Аршакян и Виктор Бондарев подвели итоги заседания Комиссии.

Председатель Комитета Совета Федерации Российской Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев поблагодарил армянскую сторону и лично Акопа Аршакяна за организацию заседания на высоком уровне и теплый прием.

По словам вице-спикера НС Акопа Аршакяна, итоги заседания были удовлетворительными, обсуждение прошло в конструктивной атмосфере. По его словам, достигнута четкая договоренность о расширении сотрудничества и реализации программ в различных сферах.