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Президент Арцаха представил членам Совбеза и депутатам НС итоги армяно-российских переговоров

Президент Арцаха представил членам Совбеза и депутатам НС итоги армяно-российских переговоров

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян  провел рабочее совещание, в котором приняли участие члены Совета безопасности Арцаха и представители парламентских партий.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах,  Араик Арутюнян предоставил участникам совещания информацию о результатах последних переговоров между Арменией и Россией в контексте урегулирования конфликта с Азербайджаном и безопасности Республики Арцах. 

Араик Арутюнян еще раз подчеркнул позицию Республики Арцах: продолжать путь независимости, имея в качестве ориентира право народов на самоопределение. 

В ходе встречи также были обсуждены вытекающие из сложившейся военно-политической обстановки вопросы.


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