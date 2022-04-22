Президент Арцаха представил членам Совбеза и депутатам НС итоги армяно-российских переговоров

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел рабочее совещание, в котором приняли участие члены Совета безопасности Арцаха и представители парламентских партий.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Араик Арутюнян предоставил участникам совещания информацию о результатах последних переговоров между Арменией и Россией в контексте урегулирования конфликта с Азербайджаном и безопасности Республики Арцах.

Араик Арутюнян еще раз подчеркнул позицию Республики Арцах: продолжать путь независимости, имея в качестве ориентира право народов на самоопределение.

В ходе встречи также были обсуждены вытекающие из сложившейся военно-политической обстановки вопросы.