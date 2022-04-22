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Секретарь Совета безопасности Армении и госсекретарь Польши обсудили вопросы региональной безопасности

Секретарь Совета безопасности Армении и госсекретарь Польши обсудили вопросы региональной безопасности

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился в Варшаве с госсекретарем Польши, руководителем Бюро национальной безопасности Павлом Солохом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата Совета безопасности, собеседники обсудили вопросы региональной безопасности. В этом контексте секретарь Совета безопасности Армении представил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, а также подходы Армении к обеспечению региональной безопасности.

Стороны подчеркнули необходимость развития двусторонних отношений.


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