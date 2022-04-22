Председатель КГД Армении Рустам Бадасян принял министра ЕЭК по таможенному сотрудничеству 

Председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян принял находящуюся с двухдневным рабочим визитом в Армении делегацию во главе с членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии по таможенному сотрудничеству Максатом Мамыткановым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе КГД, в ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся активного сотрудничества между Республикой Армения и Евразийской экономической комиссией, а также шагов, направленных на реализацию ряда инициатив, предусмотренных в рамках Евразийского экономического союза, в том числе по совершенствованию действующей правовой рамки.

Стороны выразили готовность продолжать и развивать текущий уровень сотрудничества по всем существующим направлениям в рамках ЕАЭС.

Член Коллегии (министр) ЕЭК по таможенному сотрудничеству посетит также пограничные пункты Армении.