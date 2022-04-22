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Председатель КГД Армении Рустам Бадасян принял министра ЕЭК по таможенному сотрудничеству 

Председатель КГД Армении Рустам Бадасян принял министра ЕЭК по таможенному сотрудничеству 

Председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян принял находящуюся с двухдневным рабочим визитом в Армении делегацию во главе с членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии по таможенному сотрудничеству Максатом Мамыткановым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе КГД, в ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся активного сотрудничества между Республикой Армения и Евразийской экономической комиссией, а также шагов, направленных на реализацию ряда инициатив, предусмотренных в рамках Евразийского экономического союза, в том числе по совершенствованию действующей правовой рамки.

Стороны выразили готовность продолжать и развивать текущий уровень сотрудничества по всем существующим направлениям в рамках ЕАЭС.

Член Коллегии (министр) ЕЭК по таможенному сотрудничеству посетит также пограничные пункты Армении.


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