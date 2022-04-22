Секретарь Совбеза Армении провел встречу с председателем Комитета Сената Польши по иностранным делам

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился в Варшаве с председателем Комитета Сената Польши по иностранным делам Богданом Клихом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата Совета безопасности, Армен Григорян представил собеседнику подходы Армении к вопросам региональной безопасности.

В ходе встречи стороны также коснулись усилившейся в последнее время дезинформации, в частности, в отношении Армении, и подчеркнули необходимость борьбы с ней.

Стороны подчеркнули важность прямого общения и консультаций по представляющим взаимный интерес вопросам. Была подчеркнута необходимость углубления многопрофильных двусторонних, в том числе и парламентских связей.