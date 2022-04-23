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Генсек ООН 28 апреля посетит Украину

Генсек ООН 28 апреля посетит Украину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 апреля совершит визит на Украину.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном 22 апреля заявлении его офиса.

"Генеральный секретарь на следующей неделе посетит Украину. Он проведет рабочую встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и будет принят президентом Владимиром Зеленским 28 апреля", - отмечается в заявлении.

В пресс-службе генсека отметили, что Гутерриш также проведет встречу с сотрудниками ООН, работающими на Украине, чтобы обсудить "расширение гуманитарной помощи населению" страны.


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