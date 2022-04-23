Посольство Малайзии в России столкнулось с финансовыми проблемами

Посольство Малайзии в РФ столкнулось с финансовыми проблемами после санкций Запада против ВТБ, валютные счета заблокированы.

Как передает Арменпресс, об этом в интервью РИА Новости заявил посол в Москве Бала Чандран.

"Проблема в том, что меры коснулись финансовых операций посольства - наш счет открыт в банке ВТБ, и на сегодняшний день мы не можем получить средства из Малайзии и мы не можем снять средства со счета в России. Это наши валютные средства, но мы не можем их снять", - сказал дипломат.

Он пояснил, что доллары были заблокированы российскими властями и поэтому посольство не может исполнить контрактные обязательства.

"У нас есть средства, но они заблокированы, и получается, что у нас их нет. Я не смог заплатить своим малайзийским сотрудникам ни в марте, ни в апреле, скоро уже наступит май", - добавил собеседник агентства.