Во Франции прошли мероприятия, посвященные 107-й годовщине Геноцида армян

В связи со 107-й годовщиной Геноцида армян во французском городе Баньо была организована памятная церемония, на которой присутствовали мэр города и другие политические деятели.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает страница Armenian Genocide в Facebook.

В другом сообщении, опубликованном на странице, говорится, что французский сенатор Брюно Ретайё коснулся Геноцида армян и отметил на своей официальной странице в Twitter:

«Сегодня утром в городе Ла-Рош-сюр-Йонсостоялось поминовение Геноцида армян. Никогда не забудем, что Армения— мужественный хранитель европейской цивилизации, что она часто платила за это самую тяжелую цену».