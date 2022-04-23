США готовят провокации для обвинения РФ в применении тактического ядерного оружия: МО РФ

США готовят провокации, чтобы обвинить российскую сторону в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

"Министерство обороны России располагает сведениями о подготовке Соединенными Штатами Америки провокаций с целью обвинения российских Вооруженных сил в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия", - заявил он.

Кириллов напомнил, что американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд 27 февраля заявила о намерении РФ использовать "под чужим флагом" химическое и биологическое оружие для запугивания украинского населения и мира. В свою очередь Госдеп США рассмотрел передачу Украине до 400 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты, 390 приборов РХБ разведки и 15 разведывательных машин "Страйкер".

"Обращаем ваше внимание, что подобные проекты уже не раз были реализованы США для достижения политических целей. Наиболее ярким примером информационной провокации является выступление Госсекретаря США Колина Пауэлла 5 февраля 2003 года. Пробирка со "стиральным порошком" в его руках послужила поводом к вторжению в Ирак и причиной гибели почти полмиллиона граждан", - подчеркнул Кириллов.

Также в качестве примера он привел провокацию с якобы применением зарина в Сирии в 2017 году, которая привела к нанесению ракетного удара по аэродрому Шайрат в Сирии, а в 2018 году - якобы хлора в Барзе и Джамрае. "И только свидетельские показания привезенных Российской Федерацией в Гаагу очевидцев этих событий раскрыли глаза мировой общественности на происходящее. За эти провокации до настоящего времени никто ответственности не понес", - добавил Кириллов.

Кириллов также подчеркнул, что Госдепартаментом уже определен порядок расследования и назначены должностные лица, ответственные за его проведение.