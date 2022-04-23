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В Грузии за сутки зафиксировано 87 случаев коронавируса

В Грузии за сутки зафиксировано 87 случаев коронавируса

В Грузии по состоянию на 23 апреля зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на созданный правительством Грузии сайт  stopcov.ge, общее число случаев в стране составляет 1 млн 654 тыс. 163.

В Грузии за последние 24 часа от коронавируса вылечились еще 259 человек. В стране от инфекции скончались еще 2 человека, общее число смертей - 16 797.


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