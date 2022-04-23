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Польша готова содействовать решению региональных проблем. Замминистра ИД – секретарю СБ РА

Польша готова содействовать решению региональных проблем. Замминистра ИД – секретарю СБ РА

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 22 апреля в Варшаве встретился с заместителем министра иностранных дел Республики Польша Марчином Пшидачем.

Как сообщили Арменпресс в офисе Совета безопасности Армении, секретарь СБ представил собеседнику ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе и усилия Армении по обеспечению региональной безопасности и стабильности.

"Замминистра Пшидач, в свою очередь, подчеркнул готовность Польши содействовать решению региональных проблем как в качестве страны-председателя ОБСЕ, так и в качестве страны-члена Евросоюза», - отмечается в сообщении.

Согласно источнику, обоюдно была подчеркнута готовность к расширению армяно-польских многосторонних двусторонних отношений.


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