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Члены межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС РА и ФС РФ посетили Мемориал в Цицернакаберде

Члены межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС РА и ФС РФ посетили Мемориал в Цицернакаберде

23 апреля члены межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным Собранием РА и Федеральным Собранием РФ посетили мемориал в Цицернакаберде.

Как сообщили Арменпресс в Национальном Собрании Армении, гостей встретил директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Марутяни, который представил историю трех хачкаров, установленных на территории Цицернакаберда, посвященных памяти армян, погибших в ходе этнических чисток на территории Азербайджана в конце прошлого века.

Российские депутаты и заместитель председателя НС РА Акоп Аршакян, депутаты фракции"Гражданский договор" Ваге Галумян, Бабкен Тунян, Алексей Сандиков и Вагаршак Акопян возложили цветы к Вечному огню, почтили память жертв Геноцида армян.

Делегация находится в Армении в рамках 34-го заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС РА и ФС РФ, которое состоялось 22 апреля в Степанаване.


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