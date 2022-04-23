В Ереване состоялось факельное шествие в Цицернакаберд

С площади Республики стартовало и в Мемориальном комплексе Цицернакаберд завершилось традиционное факельное шествие. Как передает «Арменпресс», в этом году факельное шествие проходит под рубрикой «Зартнир, лао!» (Проснись, сын мой!).

Шествие, посвященное тому, чтобы голос армянского народа был услышан, и почтению памяти жертв Геноцида армян, как и каждый год завершилось возложением цветов в память о безвинных жертвах Геноцида армян.

Факельное шествие – ежегодное мероприятие, символизирующее требование армянского народа.