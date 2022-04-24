Британский депутат стремится повысить осведомленность о Геноциде армян и извлечь уроки из прошлого

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Можно просветить человечество об ужасах, произошедших более ста лет назад во время Геноцида армян, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Об этом в эксклюзивном комментарии «Арменпресс», посвященном 107-й годовщине Геноцида армян, заявил глава группы дружбы Великобритания-Армения парламента Великобритании Тим Лоутон. Парламентская делегация во главе с последним находилась в Армении в начале апреля.



Лоутон отметил, что очень впечатлен своим визитом в Армению.

«Одной из самых трогательных частей было посещение Мемориала Геноцида армян, где я возложил цветы от имени нашей парламентской группы. Геноцид армян произошел более 100 лет назад в отдаленном уголке Европы. Очень важно не забыть эти события. Важно рассказать миру об ужасах, случившихся много лет назад. Самое главное, мы должны извлечь уроки из прошлого, чтобы убедиться, что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить повторение в будущем», — сказал он.



По его словам, сколько бы лет назад и в каком бы дальнем уголке Европы ни произошел Геноцид армян, это урок истории. «Мы сделаем все возможное, чтобы общество в этой стране было просвещено и осознавало ужасы Геноцида армян. Мы учимся у них, мы боремся вместе, чтобы жертвы и их семьи обрели справедливость. Мы должны сделать все возможное, чтобы эти ужасы больше не повторились», — заключил Тим Лоутон.