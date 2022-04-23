Министр иностранных дел Армении с рабочим визитом посетит Индию

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 25-27 апреля с рабочим визитом посетит Индию.

Как сообщает Арменпресс, в столице Индии Нью-Дели Арарат Мирзоян примет участие в конференции «Raisina Dialogue». Министров иностранных дел, участвующих в конференции, примет премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Также состоится встреча министров иностранных дел Армении и Индии.

В рамках визита состоится армяно-индийский бизнес-форум.

Министр иностранных дел Армении проведет встречи в деловом центре Индии в городе Мумбаи.