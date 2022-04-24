Геноцид армян неоспорим, он должен быть неоспорим во имя человечества: профессор Айман Салама







«Геноцид армян, имевший место в Османской империи в 1915 году, включает в себя все пять резолюций, изложенных в статье 2 Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании. Геноцид армян неоспорим, он должен быть неоспорим во имя человечества. Если мы будем отрицать зверства, совершенные Османской империей, мы фактически поддержим безнаказанность, побудим таких преступников к их повторению в будущем. Германия и Австрия, в то время союзники Османской империи, недавно признали, что то, что произошло там в 1915 году, действительно было геноцидом.



Турецкое правительство даже сегодня не может избегать судебного процесса 1919-1920 годов над младотурками в Стамбуле, проведенного с целью уголовного преследования и наказания совершивших геноцид 1915 года»,- говорится в послании. ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Айман Саламан, профессор международного права и эксперт по геноциду, считает неоспоримым фактом геноцид, совершенный Османской империей против армянского народа в 1915 году. Об этом в видеообращении, предоставленном «Арменпресс» , сказал Айман Саламан.«Геноцид армян, имевший место в Османской империи в 1915 году, включает в себя все пять резолюций, изложенных в статье 2 Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании. Геноцид армян неоспорим, он должен быть неоспорим во имя человечества. Если мы будем отрицать зверства, совершенные Османской империей, мы фактически поддержим безнаказанность, побудим таких преступников к их повторению в будущем. Германия и Австрия, в то время союзники Османской империи, недавно признали, что то, что произошло там в 1915 году, действительно было геноцидом.Турецкое правительство даже сегодня не может избегать судебного процесса 1919-1920 годов над младотурками в Стамбуле, проведенного с целью уголовного преследования и наказания совершивших геноцид 1915 года»,- говорится в послании.