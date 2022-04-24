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Большая часть мира признает факт Геноцида армян: Ларс Патрик Берг, член Европарламента

Большая часть мира признает факт Геноцида армян: Ларс Патрик Берг, член Европарламента
ЕРЕВАН, 23 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Очевидно, что большая часть мира признает факт Геноцида армян, осуждая его очень естественно. Об этом «Арменпресс» заявил депутат Европарламента Ларс Патрик Берг, говоря о 107-й годовщине Геноцида армян и международном признании Геноцида армян. и продвижение процесса осуждения.

"Международное сообщество очень хорошо информировано о Геноциде армян, нет никакой опасности, что о нем могут забыть", - прокомментировал немецкий депутат.

По словам представителя европейской консервативно-реформистской фракции в Европарламенте, есть лишь несколько ключевых стран, которые еще не признали этот факт, и Турция является наиболее очевидным исключением в их числе.

По его словам, пока Турция не признает своей вины, это будет большим пятном на ее международной репутации. По словам Берга, международное сообщество должно и впредь уважать память жертв Геноцида армян, но заставить государство признать то, что оно не приемлет, очень сложно.

«Честно говоря, я не верю, что в этом отношении можно сделать больше. Нынешнее турецкое правительство выживает, поддерживая турецкий национализм, поэтому маловероятно, что администрация Эрдогана признает Геноцид армян», — сказал Ларс Патрик Берг.

Депутат Европарламента положительно оценивает процесс дипломатического диалога между Республикой Армения и Турецкой Республикой, говоря, что он, конечно, не может сразу решить все вопросы, в том числе и вопрос признания геноцида, но между Ереваном и Анкарой обсуждения могут привести к взаимопониманию.

Что касается вопроса о том, что, затрагивая тему Геноцида армян, различные известные писатели часто говорят «Никогда больше», однако опыт показывает, что мир не усваивает достаточно уроков, так как безнаказанные преступления имеют тенденцию к повторению, Ларс Патрик Берг ответил: «До этого еще далеко, но если мы будем уважать верховенство права и придерживаться Устава ООН, можно создать будущее без геноцида».
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