Турция должна признать ответственность Османской империи перед армянами в осуществлении геноцида: конгрессмен США
13:55, 24 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Турция должна взять на себя ответственность Османской империи за осуществление Геноцида армян. Об этом в эксклюзивном видеообращении «Арменпресс» по случаю 107-й годовщины Геноцида армян заявил член комитета Палаты представителей США по иностранным делам конгрессмен Джим Коста.
«Как и каждый год 24 апреля, сегодня во Фресно мы подняли армянский флаг, чтобы почтить память погибших, признать Геноцид армян мученикам и их семьям. Это был первый геноцид ХХ века. Мы никогда не должны забывать об этом, — сказал Коста.
Он подчеркнул, что 24 апреля очень важный день как для Фресно, так и для армян всего мира.
«Мы должны привлечь к ответственности всех виновных. Турция должна в какой-то момент признать ответственность Османской империи за геноцид, совершенный против армян», - сказал он.
Он с удовлетворением отметил, что Конгресс официально принял резолюцию о признании Геноцида армян, а в прошлом году Джо Байден впервые официально признал Геноцид армян как действующий президент США.
Тем не менее, Коста упомянул, что еще многое предстоит сделать. «Мы оказали финансовую помощь Армении, поддержали разминирование Арцаха, но еще многое предстоит сделать. Я буду и впредь делать все возможное, чтобы поддержать армянский народ, призвать Азербайджан к ответу, напомнить всему миру, что независимо от того, была ли это Османская империя почти сто лет назад или Азербайджан в последние годы, бесчеловечность по отношению к человечеству не должна быть терпимой. Мы должны привлечь виновных к ответственности. Поэтому сегодня мы вспоминаем Геноцид армян, мы никогда его не забудем", - заключил конгрессмен США.
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