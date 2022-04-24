Международное признание Геноцида армян должно служить укреплению гарантий безопасности Армении: премьер-министр РА
09:49, 24 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян направил послание по случаю 107-й годовщины Геноцида армян. Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра РА, в сообщении говорится:
«Дорогие соотечественники!
Сегодня мы отдаем дань памяти жертв Геноцида армян.
107 лет назад армянский народ столкнулся с бесчеловечной трагедией, геноцидом. Целью Османской Турции было уничтожение наших предков. 1,5 миллиона армян были убиты, сотни тысяч мигрировали в разные уголки мира, в результате чего сегодня трудно будет найти место на планете, где не будет армян. Культурному, духовному и религиозному наследию армянского народа был нанесен невосполнимый урон, были разрушены тысячи школ, церквей и монастырей.
Несмотря на нечеловеческую жестокость, наш народ в прошлом веке смог в результате сплочения, неустанного труда и последовательных усилий выпрямить спину, сохранить свою идентичность, восстановить независимое государство. И это стало величайшим доказательством состоятельности нашего народа.
Уважаемые соотечественники!
Отрицание исторических фактов, геноцидов, преступлений, искажений, непризнание правды, попустительство мирового сообщества порождает новые злодеяния - преступления.
Цивилизованному миру, международному сообществу предстоит многое сделать в этом направлении, чтобы не допустить других подобных преступлений вне зависимости от политических интересов, в первую очередь ценящих человеческую жизнь, независимо от национальности. Именно признание и осуждение геноцида должно остановить новые преступления.
Хотел бы подчеркнуть, что Армения и впредь будет активно содействовать усилиям международного сообщества по предотвращению геноцидов, преступлений против человечности, борьбе с дискриминацией и нетерпимостью по признаку этнической, религиозной и расовой принадлежности.
Повестка дня международного признания Геноцида армян должна служить укреплению гарантий безопасности Армении. Эта программа будет служить правительству не для усиления региональной напряженности, а наоборот - для разрядки региона.
Уважаемые соотечественники!
Великий Геноцид – самая трагическая страница в истории армянского народа. И это возможность для нас не только кадить память наших невинных мучеников, преклоняться перед ними, но и думать о нашей истории, прошлом, настоящем и будущем. Для нас это возможность заявить, что у армянского народа должно быть все больше возможностей и рычагов управления своей судьбой, он должен уметь переводить свою судьбу из сферы чужих решений в сферу собственных решений.
Наиболее эффективным выражением такой ситуации является независимое государство с максимальной зрелостью всех его институтов, возможностей и механизмов принятия решений. Это осознание привело нас к повестке дня открытия эры мирного развития для нашего народа и региона, ведь самым действенным инструментом обеспечения собственной безопасности является устоявшаяся государственность – мир. И мы должны идти этим путем.
Именно поэтому мы ведем переговоры, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Турцией. Надеемся, что стремления турецкой стороны искренни, нам удастся продвинуться в этом направлении.
В то же время наша задача сегодня – построить достойное, прочное демократическое государство, реализуя потенциал всех армян.
Именно с этой целью мы должны консолидировать общеармянский потенциал и возможности. Армянская государственность – это самый впечатляющий способ почтить память жертв Геноцида армян, она должна стать символом несгибаемой воли армянского народа к жизни. Именно наша воля символизирует народный марш 24 апреля к мемориалу Цицернакаберд, который обещает нашим предкам, нашим поколениям Свободную, Могучую, Счастливую Армению. Это обещание должно быть выполнено, этот завет должен быть выполнен. Это самый большой смысл 24 апреля».
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