Если бы Геноцид армян был вовремя осужден, то удалось бы предотвратить дальнейшие геноциды: послание Президента РА







"Сегодня армянский народ и его друзья, все прогрессивное человечество чтит память жертв Геноцида армян.



В начале прошлого века, пользуясь потрясениями Первой мировой войны, с разрешения великих держав младотурецкие военизированные формирования Османской империи спланировали, осуществили жесточайшие расправы и погромы армянского населения. Жертвами этой трагедии стали более 1,5 миллиона армян, сотни тысяч армян были вынуждены лишиться родины и имущества, эмигрировать. Пережив смерть, потеряв родных, наши соотечественники рассеялись по миру, нашли себе новый приют на чужих берегах, в разных странах пребывания. Из нерушимой воли к жизни и творчеству они создавали семьи, строили школы и церкви, основывали колонии, патриотические союзы и различные организации. Армяне Диаспоры обогатили социальную, деловую и культурную палитру стран, где они жили, проявив армянский талант и незаурядные способности, принося славу и честь нашему народу.



Сегодня Геноцид армян признан, осужден несколькими десятками государств и авторитетными международными организациями. Мы убеждены, что если бы Геноцид армян был вовремя осужден, то удалось бы предотвратить дальнейшие геноциды. Вот почему Республика Армения выступает на международной арене, чтобы осудить и предотвратить преступление геноцида. Усилиями Армении 9 декабря учрежден как Международный день памяти и достоинства жертв геноцида, предотвращения преступления. Историческая память, непрерывное образование и распространение точной информации о том, что произошло, могут предотвратить повторение геноцидов.



Мы понимаем, что лучший способ отдать дань памяти нашим замученным соотечественникам – создать сильную, демократическую Армению, обеспечить благополучие нашего народа, крепость и безопасность наших границ, укрепить международный авторитет Армении". ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян направил послание по случаю годовщины Геноцида армян. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента РА, в сообщении говорится:"Сегодня армянский народ и его друзья, все прогрессивное человечество чтит память жертв Геноцида армян.В начале прошлого века, пользуясь потрясениями Первой мировой войны, с разрешения великих держав младотурецкие военизированные формирования Османской империи спланировали, осуществили жесточайшие расправы и погромы армянского населения. Жертвами этой трагедии стали более 1,5 миллиона армян, сотни тысяч армян были вынуждены лишиться родины и имущества, эмигрировать. Пережив смерть, потеряв родных, наши соотечественники рассеялись по миру, нашли себе новый приют на чужих берегах, в разных странах пребывания. Из нерушимой воли к жизни и творчеству они создавали семьи, строили школы и церкви, основывали колонии, патриотические союзы и различные организации. Армяне Диаспоры обогатили социальную, деловую и культурную палитру стран, где они жили, проявив армянский талант и незаурядные способности, принося славу и честь нашему народу.Сегодня Геноцид армян признан, осужден несколькими десятками государств и авторитетными международными организациями. Мы убеждены, что если бы Геноцид армян был вовремя осужден, то удалось бы предотвратить дальнейшие геноциды. Вот почему Республика Армения выступает на международной арене, чтобы осудить и предотвратить преступление геноцида. Усилиями Армении 9 декабря учрежден как Международный день памяти и достоинства жертв геноцида, предотвращения преступления. Историческая память, непрерывное образование и распространение точной информации о том, что произошло, могут предотвратить повторение геноцидов.Мы понимаем, что лучший способ отдать дань памяти нашим замученным соотечественникам – создать сильную, демократическую Армению, обеспечить благополучие нашего народа, крепость и безопасность наших границ, укрепить международный авторитет Армении".