Высшее руководство Армении почтило память жертв Геноцида армян

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Высшее руководство Республики Армения почтило память жертв Геноцида армян в Мемориальном комплексе Цицернакаберд.



Как сообщает «Арменпресс», президент РА Ваагн Хачатурян, премьер-министр РА Никол Пашинян, спикер Национального Собрания РА Ален Симонян и другие члены правительства почтили память жертв Геноцида армян в мемориале Цицернакаберд.



Высокопоставленные чиновники возложили цветы к вечному огню памяти жертв Геноцида.

Фото: Айка Бадаляна, Геворга Перкуперкяна