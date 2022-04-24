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Высшее руководство Армении почтило память жертв Геноцида армян

Высшее руководство Армении почтило память жертв Геноцида армян

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Высшее руководство Республики Армения почтило память жертв Геноцида армян в Мемориальном комплексе Цицернакаберд.

Как сообщает «Арменпресс», президент РА Ваагн Хачатурян, премьер-министр РА Никол Пашинян, спикер Национального Собрания РА Ален Симонян и другие члены правительства почтили память жертв Геноцида армян в мемориале Цицернакаберд.

Высокопоставленные чиновники возложили цветы к вечному огню памяти жертв Геноцида.

Фото: Айка Бадаляна, Геворга Перкуперкяна


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