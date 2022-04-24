Благодарим прогрессивную часть человечества за осуждение и криминализацию отрицания Геноцида: послание председателя НС
10:42, 24 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ. АРМЕНПРЕСС. Председатель Национального Собрания РА Ален Симонян выступил с посланием по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян. Как сообщили «Арменпресс» в Национальном Собрании РА, в сообщении говорится:
«Дорогие соотечественники!
24 апреля было программой истребления армянского народа, которая обезглавила наш народ, выживших разбросала по миру, без видения завтрашнего дня.
Каждый год мы поминаем наши 1,5 миллиона освященных жертв благовониями и молитвами.
К сожалению, признание геноцида и различное редактирование позорных страниц собственной истории остаются в основе политики отрицания современной Турции. Мы не раз убеждались, что отрицание преступления есть залог нового преступления.
Благодаря непоколебимой воле, патриотизму и упорству чудом спасшихся, план по истреблению армян Османской империи провалился.
Мы благодарим прогрессивную часть человечества за признание, осуждение и криминализацию отрицания Геноцида армян.
Время не играет никакой роли в восстановлении исторической справедливости, мы будем продолжать помнить и напоминать о совершенном против нас преступлении.
Света и мира душам наших мучеников».
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