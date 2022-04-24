Мы думаем, что и другие присоединятся к нам в признании Геноцида армян: посол США в Армении







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По ее словам, президент США Джо Байден и его администрация привержены делу обеспечения соблюдения прав человека во всем мире, а это означает недопущение повторения подобных инцидентов. «Мы считаем заявление о признании Геноцида очень влиятельным. Мы думаем, что и другие присоединятся к нам таким образом. Значение этих заявлений состоит в том, что этими заявлениями мы признаем исторический факт, имевший место в 1915 году», - сказала посол. ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Посол США в Армении Линн Трейси почтила память жертв Геноцида армян в Мемориальном комплексе Цицернакаберд.Как сообщает «Арменпресс» , выступая перед журналистами, посол подчеркнула, что находится в Цицернакаберде, чтобы почтить память 1,5 миллиона армян, ставших жертвами Геноцида армян, выразить поддержку армянскому народу.По ее словам, президент США Джо Байден и его администрация привержены делу обеспечения соблюдения прав человека во всем мире, а это означает недопущение повторения подобных инцидентов. «Мы считаем заявление о признании Геноцида очень влиятельным. Мы думаем, что и другие присоединятся к нам таким образом. Значение этих заявлений состоит в том, что этими заявлениями мы признаем исторический факт, имевший место в 1915 году», - сказала посол.