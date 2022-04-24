Признание ошибок прошлого помогает построить лучшее будущее: итальянский депутат
11:21, 24 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Член Палаты депутатов Италии, член партии «Лига» Хулио Чентемеро считает, что Турции пора взглянуть в лицо своему прошлому.
«Признание ошибок прошлого помогает строить лучшее будущее. Я родом из страны, где Холокост и многие другие преступления были совершены в фашистский период. Мы не отвергаем их, мы признаем собственные ошибки, они являются частью нашей коллективной памяти, чтобы никогда не повториться в будущем", - сказал Чентемеро в эксклюзивном интервью «Арменпресс».
Говоря о действиях международного сообщества, депутат отметил, что необходимо создавать культуру исторической правды и свободы слова. По его словам, турецкое общество, значительная часть которого сегодня признает Геноцид, готово смотреть в лицо правде. «Международное сообщество должно продолжать говорить о Геноциде. Однажды турецкие институты также увидят правду», — сказал Сентемеро.
Безнаказанность порождает новые преступления, свидетелями которых мы стали в Арцахе. Касаясь пыток и убийств, совершенных азербайджанской армией в ходе недавней Арцахской войны, в том числе среди военнопленных и мирных жителей, итальянский депутат сказал:
«Я думаю, что эпидемия и другие факторы отвлекли внимание международного сообщества, из-за чего недостаточно внимания было уделено трагедии, свидетелями которой мы все были. Международное правосудие не должно оставлять ни одно преступление безнаказанным, иначе новые преступления будут повторяться снова и снова».
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