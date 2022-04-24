Время в Ереване: 11:07:36,   25 Апрель

Омбудсмен РА считает важным вопрос создания безопасной и защищенной среды в Сюнике

Омбудсмен РА считает важным вопрос создания безопасной и защищенной среды в Сюнике
ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Защитник прав человека РА Кристине Григорян считает, что если нет осуждения преступлений, наказания виновных, то об эффективной профилактике не может быть и речи. «Присоединяемся ко всем нашим соотечественникам и преклоняемся перед памятью невинных жертв Геноцида армян», - сказала омбудсмен журналистам в Цицернакаберде.

Как сообщает «Арменпресс», касаясь текущих проблем Сюника, Кристине Григорян подчеркнула, что проблемы там разные.

«Приоритетом является создание безопасной и надежной среды. Другой вопрос - это вопросы достойных условий жизни для перемещенных лиц, интеграции, трудоустройства, права на образование, восстановления прав собственности и, конечно же, вопросы защиты прав человека в вооруженных силах, которые возложены на омбудсмена", - добавила она.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]