Армяне, греки и ассирийцы уже 107 лет требуют справедливости: председатель партии «Греческое решение»

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Кириакос Велопулос, лидер партии "Греческое решение", представленной в парламенте Греции, выступил с заявлением по случаю 107-й годовщины Геноцида армян. Как сообщает «Арменпресс», политик написал на своей странице в социальной сети "Facebook":



«24 апреля 1915 года начался Геноцид армян. Убитые армяне, как и греки и ассирийцы Малой Азии, Понты, уже 107 лет требуют справедливости. Давайте сегодня, молясь за нашим праздничным столом, вспомним жертв турецкого зверства. Христос воскрес».

Резня армянского населения в Османской империи во время Первой мировой войны является первым геноцидом начала 20 века. Геноцид армян был совершен младотурецким правительством в разных частях Османской империи. Первая международная реакция на эти события была в 1915 году. Это было совместное заявление Франции, России и Великобритании, в котором насилие против армянского народа было названо «преступлением против человечности и цивилизации». Стороны обвинили в преступлении правительство Турции. Факт совершения османским правительством Геноцида армян был обоснован, признан и подтвержден свидетельствами очевидцев, законами, постановлениями, решениями многих государств и международных организаций.