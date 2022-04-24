В послании от 24 апреля Эрдоган попросил поддержки армянской общины Турции в нормализации армяно-турецких отношений







«Сегодня вы собрались под крышей армянского патриархата Стамбула, чтобы почтить память османских армян, погибших в тяжелых условиях Первой мировой войны. Я еще раз с уважением чту память павших армян Османской империи и выражаю искренние соболезнования остальным их родственникам», - говорится в послании Эрдогана.



Как сообщает



Эрдоган призвал «вместе залечивать раны прошлого, укреплять человеческие связи» и «вместе строить будущее».



«С этой целью мы начали позитивный процесс с нашей соседней Арменией. Я знаю, что придаю большое значение тому, что процесс урегулирования искренне поддерживают наши граждане армянского происхождения, которые выступают за тесное сотрудничество между двумя соседними странами», — сказал Эрдоган, ожидая участия армянской общины Турции. в процессе. ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В связи со 107-й годовщиной Геноцида армян президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил армянскому патриарху Константинополя Сааку Машаляну послание, в котором в очередной раз уклонился от того, чтобы назвать историческую реальность ее настоящим именем.«Сегодня вы собрались под крышей армянского патриархата Стамбула, чтобы почтить память османских армян, погибших в тяжелых условиях Первой мировой войны. Я еще раз с уважением чту память павших армян Османской империи и выражаю искренние соболезнования остальным их родственникам», - говорится в послании Эрдогана.Как сообщает «Арменпресс» , как и в предыдущие годы, в этом году президент Турции также заявил, что последние годы Османской империи совпали с Первой мировой войной, которая была «временем страданий для миллионов османских детей».Эрдоган призвал «вместе залечивать раны прошлого, укреплять человеческие связи» и «вместе строить будущее».«С этой целью мы начали позитивный процесс с нашей соседней Арменией. Я знаю, что придаю большое значение тому, что процесс урегулирования искренне поддерживают наши граждане армянского происхождения, которые выступают за тесное сотрудничество между двумя соседними странами», — сказал Эрдоган, ожидая участия армянской общины Турции. в процессе.