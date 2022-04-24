Мы признаем боль армян и уважаем их историю: Байден вновь употребил термин «геноцид»

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 24 апреля президент США Джо Байден выступил с посланием по случаю 107-й годовщины Геноцида армян, подтвердив обязательство США проявлять бдительность в отношении разрушительных последствий ненависти и строить более мирный мир.



«24 апреля 1915 года османские власти арестовали в Константинополе армянскую интеллигенцию и общественных деятелей. Так начался Геноцид армян, одно из самых страшных массовых убийств 20-го века. Сегодня мы вспоминаем о полутора миллионах армян, которые были перемещены, убиты или шли на смерть во время кампании истребления, мы скорбим о трагической гибели стольких людей.



Говоря о Геноциде армян, мы вновь подтверждаем наше обещание быть бдительными в отношении разрушительных последствий ненависти во всех ее проявлениях. Мы обязаны говорить снова, чтобы остановить массовые убийства, которые оставляют неизгладимые шрамы в мире. В то же время, оплакивая все, что мы потеряли во время Великого геноцида, мы должны удвоить наши усилия, чтобы исцелить и построить лучший, более мирный мир, который мы хотим для наших детей. Мир, в котором соблюдаются права человека, где фанатизм и нетерпимость не отмечены пороками нашей повседневной жизни, где люди во всем мире могут жить достойно и в безопасности.



Самое время поговорить о силе и выносливости армянского народа. Пережив геноцид, армянский народ был полон решимости строить свою общину и культуру, часто в своем новом доме и стране, в том числе в Соединенных Штатах. Армяне в Америке являются жизненно важной частью Соединенных Штатов. Они делают нашу страну сильнее и динамичнее, продолжая даже нести с собой трагическую память о том, через что пришлось пройти их предкам. Мы признаем их боль и уважаем их историю.



Сегодня, 107 лет спустя, армянский народ продолжает уважать всех армян, погибших во время геноцида».