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В Москве почтили память жертв Геноцида армян

В Москве почтили память жертв Геноцида армян
ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 24 апреля, по случаю 107-й годовщины Геноцида армян, перед Мемориалом Геноцида армян в церковном комплексе ААЦ в Москве состоялась церемония возложения венков. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство РА в России.

В церемонии приняли участие предстоятель Русско-Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Эзрас Нерсисян, посланник посольства Армении в РФ Арсен Аракелян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в России, генерал-майор Армен Лалаян, дипломаты и сотрудники посольства, полномочные представители различных ведомств Армении в РФ, представители армянских общинных структур и многие армяне, живущие в Москве.

Утром 24 апреля в Спасо-Преображенском кафедральном соборе ААЦ в Москве была отслужена Божественная литургия, по окончании которой было совершено заупокойное богослужение за святых мучеников Геноцида армян.
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